< sekcia Šport
NBA: Westbrook bude pokračovať v kariére v drese Sacramenta
Tridsaťšesťročný Westbrook hral v uplynulej sezóne za Denver Nuggets.
Autor TASR
Sacramento 15. októbra (TASR) - Americký basketbalista Russell Westbrook bude v budúcej sezóne hrať v NBA za Sacramento Kings. MVP ligy z roku 2017 tak nastúpi vo svojej 18. sezóne.
Tridsaťšesťročný Westbrook hral v uplynulej sezóne za Denver Nuggets. V ambicióznom tíme už nastupoval zväčša z lavičky a mal priemer 13 bodov, 6 asistencií a 5 doskokov na zápas. Správu priniesla AP.
Tridsaťšesťročný Westbrook hral v uplynulej sezóne za Denver Nuggets. V ambicióznom tíme už nastupoval zväčša z lavičky a mal priemer 13 bodov, 6 asistencií a 5 doskokov na zápas. Správu priniesla AP.