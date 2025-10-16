Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NBA: Westbrook bude pokračovať v kariére v drese Sacramenta

Russell Westbrook (4), obranca tímu Denver Nuggets, sa chystá prihrať počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v piatok 14. marca 2025 v Denveri. Foto: TASR/AP

Tridsaťšesťročný Westbrook hral v uplynulej sezóne za Denver Nuggets.

Autor TASR
Sacramento 15. októbra (TASR) - Americký basketbalista Russell Westbrook bude v budúcej sezóne hrať v NBA za Sacramento Kings. MVP ligy z roku 2017 tak nastúpi vo svojej 18. sezóne.

Tridsaťšesťročný Westbrook hral v uplynulej sezóne za Denver Nuggets. V ambicióznom tíme už nastupoval zväčša z lavičky a mal priemer 13 bodov, 6 asistencií a 5 doskokov na zápas. Správu priniesla AP.
