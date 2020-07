Westbrook sa po prekonaní koronavírusu vracia do hry

Houston 22. júla (TASR) - Americký basketbalista Russell Westbrook sa po prekonaní koronavírusu vracia do tréningového procesu svojho tímu NBA Houston Rockets. Elitný rozohrávač, ktorý uplynulé dni strávil v karanténe, dostal v stredu od lekárov zelenú na návrat.



Westbrook mal pozitívny test na COVID-19 pred odletom do Orlanda, kde sa dohrá prerušená sezóna NBA. S mužstvom tak 9. júla neodcestoval a zostal v domácej karanténe. Na Floridu priletel až v pondelok. Deväťnásobný účastník Zápasu hviezd prezradil, že jediným symptómom ochorenia bol u neho upchatý nos. Momentálne sa cíti plne zdravý a pripravený opäť sa zapojiť do tréningového procesu Rockets, ktorí reštartujú sezónu 31. júla zápasom proti Dallasu.



Tridsaťjedenročný Westbrook, ktorý v stredu predstúpil pred médiá, vyzval ľudí, aby koronavírus brali vážne a nosili rúško. "Nie som lekár ani zdravotnícky špecialista, no určite viem, že je to niečo, čo treba brať seriózne. Pravdupovediac, nosenie ochrannej masky môže byť rozdielom medzi životom a smrťou. Každý deň zomierajú ľudia na tento vírus," povedal Westbrook.



NBA musela prerušiť sezónu pre pandémiu koronavírusu 11. marca, ročník sa bude dohrávať už bez ôsmich najhorších tímov na jednom mieste - v športovom komplexe Disney World na Floride. Prvé zápasy sú na programe 30. júla.