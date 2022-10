NBA: Wiggins predĺžil zmluvu s Golden State Warriors o štyri roky

San Francisco 16. októbra (TASR)- Úradujúci šampión basketbalovej NBA Golden State Warriors si udržal v tíme Andrewho Wigginsa. Kanadský krídelník v sobotu predĺžil svoj kontrakt s klubom o štyri roky.



"Dubs" v minulom ročníku zdolali vo finále playoff Boston Celtics a získali tak celkový 7. ligový titul. Pre 27-ročného Kanaďana to bol premiérový triumf v NBA a zároveň iba druhá sezóna počas osemročnej kariéry, v ktorej sa dokázal prebojovať do playoff. V majstrovskej sezóne nastúpil do 73 zápasov, kde v priemere nazbieral 31.9 minút, 17.2 bodov, 2.2 asistencií, 4.5 doskokov a taktiež získal miesto v ligovom "all star" tíme.



"Andrew je pre nás už od začiatku veľkým prínosom. V minulej sezóne získal svoj prvý titul v NBA, čím si zaslúžil obdiv mnohých hráčov z celej ligy. Sme nadšení, že bude súčasťou nášho tímu počas nasledujúcich rokov," citovala riaditeľa klubu Boba Myersa agentúra AP.



Klub zo San Francisca získal Kanaďana vo februári 2020 z Minnesoty. Golden State Warriors odohrajú svoj prvý súťažný zápas v novom ročníku v noci na stredu proti Los Angeles Lakers.