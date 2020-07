NBA: Williamson opustil tím New Orleans z rodinných dôvodov

New York 16. júla (TASR) - Basketbalisti New Orleans Pelicans pokračujú v príprave na dohrávku sezóny NBA bez nováčika Ziona Williamsona. Prvý hráč vlaňajšieho draftu sa z rodinných dôvodov odpojil od tímu a odcestoval z prípravného kempu v Orlande domov.



Vedenie klubu uviedlo, že Williamson má v úmysle vrátiť sa k tímu, ale neuviedlo kedy. Predtým však bude musieť ísť do karantény. "Podporujeme rozhodnutie Ziona opustiť kemp, aby mohol byť so svojou rodinou," citovala agentúra AP výkonného viceprezidenta Pelicans Davida Griffina. Dodal, že "z úcty k rodine Williamsonovcov nebudeme poskytovať bližšie informácie".