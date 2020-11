NBA: Zápas hviezd sa na budúci rok neuskutoční

Los Angeles 26. novembra (TASR) - Exhibičný Zápas hviezd basketbalovej NBA sa na budúci rok neuskutoční. Pôvodne sa mal konať v Indianapolise, no vedenie súťaže sa rozhodlo preložiť ho na rok 2024. Dôvodom je druhá vlna pandémie koronavírusu a s ňou súvisiace zmeny v zápasovom kalendári, informovala agentúra AFP.



"Sme sklamaní, že sa Zápas hviezd v roku 2021 neuskutoční. Chcem sa poďakovať celej organizácii Pacers za to, že pochopili význam tohto rozhodnutia," vyhlásil komisár NBA Adam Silver.



V roku 2022 by sa mal Zápas hviezd konať v Clevelande, o rok neskôr v Salt Lake City.