NBA: Zápas hviezd v roku 2025 privíta San Francisco

San Francisco 7. novembra (TASR) - Dejiskom Zápasu hviezd NBA bude v roku 2025 hala Chase Center v San Franciscu, domovský stánok basketbalistov Golden State Warriors. V poradí 74. All Star exhibícia sa uskutoční 16. novembra. Potvrdil to komisár zámorskej profiligy Adam Silver.



Exhibičný program odštartuje už 14. novembra duelom medzi nováčikmi a "druhoročiakmi". "Sme nadšení, že Zápas hviezd a celý sprievodný program sa uskutoční v metropolitnej oblasti San Francisca, kde má basketbal dlhú a bohatú históriu," citovala Silvera agentúra AFP.



V tejto sezóne sa exhibícia All Stars uskutoční 18. februára 2024 v aréne Gainbridge Fieldhouse v Indianapolise, kde hrá svoje domáce stretnutia Indiana Pacers. Zápas hviezd sa vracia k tradičnému formátu, v ktorom bojujú proti sebe výbery Západnej a Východnej konferencie.