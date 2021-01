NBA: Zápas Memphisu v Portlande odložili pre nedostatok hráčov hostí

New York 21. januára (TASR) - Vedenie basketbalovej NBA odložilo stredajší zápas Memphisu v Portlande pre nedostatočný počet hráčov hostí. Podľa protokolu súťaže musia mať tímy k dispozícii aspoň osem hráčov, viacerí členovia tímu Grizzlies sú však v izolácii pre možný kontakt s nakazenou osobou.



Memphis odletel do Portlandu bez Jonasa Valnačiunasa, ktorý vypadol z kádra v dôsledku protokolu. Podľa agentúry AP bol buď pozitívny, alebo test na koronavírus neukázal jednoznačný výsledok. Litovskému pivotovi sa to stalo už druhýkrát v tejto sezóne, keď musel 8. januára cez polčas odstúpiť zo zápasu s Brooklynom. O tri dni neskôr však bol k dispozícii v stretnutí s Clevelandom.