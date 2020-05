NBA: Zomrel Jerry Sloan, dlhoročný tréner Utahu Jazz

Los Angeles 22. mája (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel Jerry Sloan, jeden z najrešpektovanejších trénerov histórie zámorskej basketbalovej NBA. Utah Jazz trénoval nepretržite v období rokov 1988-2011, 16-krát v sérii ho priviedol do play off. Na svojom konte má ako kouč 1221 víťazstiev a je v tomto ukazovateli štvrtý v historických tabuľkách. Sloan podľahol následkom Parkinsonovej choroby a demencie Lewyho typu, s ktorými bojoval od roku 2015.



Sloan patril medzi hviezdy už ako hráč, ako člena tímu Chicago Bulls zvolili bývalého krídelníka štyrikrát do päťky najlepších obrancov ligy. Najpamätnejším momentom jeho kariéry však zostávajú finálové súboje NBA z rokov 1996 a 1997, keď sa ako tréner Utahu s hráčmi ako Karl Malone a John Stockton musel skloniť pred Michaelom Jordanom a Chicagom Bulls. "Jerry Sloan bude naveky synonymom Utahu Jazz. Sme veľmi vďační za to, čo tu dosiahol. Za dlhé roky lojality, spoľahlivosti a odovzdania sa našej organizácii. Bola to pocta a privilégium mať v tíme jedného z najrešpektovanejších trénerov histórie," zverejnil v stanovisku majiteľ Utahu Jazz Gail Miller. Informácie priniesli agentúra AP a portál ESPN.