NBA: Zraneniami zdecimované Milwaukee prehralo doma s Charlotte

Zranený basketbalista Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (vľavo) a jeho brat Thanasis Antetokounmpo si želajú veľa šťastia pred zápasom zámorskej basketbalovej NBA Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets v Milwaukee v piatok 9. apríla 2021. Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



ORLANDO MAGIC - INDIANA PACERS 106:111 (30:33, 21:31, 27:19, 28:28)



najviac bodov: Ross 24, Ennis a Bamba po 14 - A. Holiday 20 (6 trojok), McDermott 19, Sabonis 16 (15 doskokov)







BOSTON CELTICS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 145:136 pp (25:39, 32:27, 35:31, 32:27 - 21:12)



najviac bodov: Tatum 53 (10 doskokov, 6 trojok), J. Brown 26, Smart 24 - Towns 30 (12 doskokov), Russell 26, Edwards 24







NEW YORK KNICKS - MEMPHIS GRIZZLIES 133:129 pp (23:35, 28:25, 32:30, 31:24 - 19:15)



najviac bodov: Barrett a Quickley po 20, Rose a Burks po 19 - Morant 26, Brooks 23, Valančiunas 20 (14 doskokov)







ATLANTA HAWKS - CHICAGO BULLS 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)



najviac bodov: Trae Young 42, Capela 22 (10 doskokov), Gallinari 20 - LaVine 50 (7 trojok), Vučevič 25, C. White 11







NEW ORLEANS PELICANS - PHILADELPHIA 76ERS 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)



najviac bodov: Williamson 37 (15 doskokov), Ingram 17, Hayes 12 - T. Harris 23, Embiid 14, Korkmaz 12







MILWAUKEE BUCKS - CHARLOTTE HORNETS 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27)



najviac bodov: Nwora 24, Teague 19, Forbes 18 - Miles Bridges 26, Graham (6 trojok) a Rozier po 20







DENVER NUGGETS - SAN ANTONIO SPURS 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)



najviac bodov: Jokič 26 (14 asistencií, 13 doskokov), M. Porter 22 (10 doskokov), Monte Morris 21 (5 trojok) - D. White 25, DeRozan 24 (12 asistencií), K. Johnson a Gay po 15







GOLDEN STATE WARRIORS - WASHINGTON BULLLETS 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)



najviac bodov: Stephen Curry 32 (5 trojok), Oubre 23, Wiseman 18 - Hačimura 22, Beal a R. Lopez po 20







LOS ANGELES CLIPPERS - HOUSTON ROCKETS 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26)



najviac bodov: Leonard 31, R. Jackson 26 (6 trojok), Batum 17 - Wood 23, Tate 18, S. Brown 15

New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks prehrali v noci na sobotu v zámorskej NBA doma s Charlotte Hornets 119:127. Tretí tím Východnej konferencie si tak pripísal tretiu prehru v sérii. Bucks nastúpili pre zranenia bez všetkých piatich členov štandardnej základnej zostavy, líder tímu Jannis Antetokunmpo vynechal pre bolesť v kolene štvrtý duel v rade.Boston Celtics bojujúci o play off potreboval na víťazstvo proti najslabšiemu tímu ligy Minnesote predĺženie, no vyhral 145:136. Jayson Tatum si v zápase pripísal kariérne maximum 53 bodov.Tatum sa vo veku 22 rokov stal najmladším hráčom v dlhej histórii Celtics, ktorý prekonal hranicu 50 bodov. Doterajší rekord držal Larry Bird, ktorý to zvládol ako 26-ročný. Krídelník dal 35 bodov v druhom polčase a predĺžení a hlavnou mierou tak prispel k obratu v stretnutí. Boston prehrával v zápase aj o 17 bodov.pripomenul Tatum podľa ESPN. Bostonu patrí v tabuľke siedma priečka na západe.Päťdesiat bodov a osobný rekord si pripísal aj Zach LaVine z Chicaga Bulls, jeho tím však prehral v Atlante 108:120. LaVine nazbieral 39 bodov už v prvom polčase a stal sa prvým hráčom od éry Michaela Jordana, ktorý v drese Bulls dal za polčas aspoň 30 bodov. Legenda Chicaga to naposledy dokázala vo februári 1997.priznal LaVine. Chicago drží poslednú 10. postupovú priečku do play in. Pred Torontom má náskok dva a pol zápasu.Prví pod čiarou na východe sú hráči New Orleans Pelicans, ktorí zabojovali doma proti druhému mužstvu východu Philadelphii a zvíťazili 101:94. Tím potiahol Zion Williamson. Okrem 37 bodov dosiahol aj na kariérne maximum 15 doskokov a 8 asistencií.vyzdvihol svojho zverenca tréner Pelicans Stan VanGundy.Williamson je štandardne pivot, no pri zranení stredného rozohrávača Lonza Balla dokázal prevziať úlohu jednotky, čo je u tak vysokého hráča neobvyklé.povedal Williamson. Pelicans sú v tabuľke na jedenástej priečke o jeden zápas za Golden State.Denver zvládol dramatický súboj proti San Antoniu aj bez prvého rozohrávača Jamala Murrayho a vyhral 121:119. Nikola Jokič si pripísal triple double za 26 bodov, 14 asistencií a 13 doskokov.