NBA:Boston titul neobháji, New York po 25 rokoch v konferenčnom finále

NBA - 2. kolo play off:



semifinále Východnej konferencie - šiesty zápas:



New York Knicks - Boston Celtics 119:81



/konečný stav série: 4:2/



New York 17. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics neobhája titul v zámorskej NBA. V šiestom stretnutí semifinále Východnej konferencie prehrali v noci na sobotu v New Yorku 81:119 a v celej sérii podľahli 2:4 na zápasy.Knicks sa medzi najlepšiu štvorku dostali opäť po 25 rokoch. Vtedy bol jedným z hráčov tímu aj Rick Brunson, ktorého syn Jalen bol tentokrát s 23 bodmi jeden z dvojice najlepších strelcov víťazov. OG Anunoby si pripísal rovnaký počet bodov a celkovo šesť hráčov New Yorku skončilo v dvojciferných číslach. Hráči z najväčšieho mesta USA si išli od úvodu za triumfom a tréner Celtics Joe Mazzulla hodil uterák do ringu už v závere tretej štvrtiny, kedy jeho tím prehrával o 41 bodov a poslal na palubovku náhradníkov rozlúčiť sa so sezónou.