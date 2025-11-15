< sekcia Šport
NBA:Curry nastrieľal 49 bodov, Golden State zvíťazili nad San Antoniom
Zraneniami oslabený Detroit Pistons si pripísal deviate víťazstvo v rade a zdolal Philadelphiu 76ers 114:105.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Basketbalisti Golden State zvíťazili v nočnom zápase NBA na palubovke San Antonia 109:108. Potiahol ich najmä Stephen Curry, keď nastrieľal 49 bodov vrátane víťazných trestných hodov v posledných sekundách. Curry už po druhýkrát za tri dni doviedol Warriors k víťazstvu nad Spurs a po 46-bodovom výkone v stredu pridal ďalší mimoriadny výkon.
Curry trafil 16 z 26 striel z poľa, premenil deväť trojbodových košov a osem trestných hodov z ôsmich. Domáci Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodov a mal 12 doskokov.
Veterán James Harden zaznamenal triple-double a doviedol Los Angeles Clippers k víťazstvu 133:127 po dvojitom predĺžení nad Mavericks v Dallase. Tridsaťšesťročný Harden odohral 51 minút, čo je maximum v jeho kariére.
Zraneniami oslabený Detroit Pistons si pripísal deviate víťazstvo v rade a zdolal Philadelphiu 76ers 114:105. V New Yorku dal Karl-Anthony Towns 39 bodov a Landry Shamet pridal 36 bodov z lavičky, keď Knicks zvíťazili nad Miami 140:132.
Giannis Antetokounmpo z Milwaukee sa vrátil na palubovku po jednozápasovej absencii spôsobenej zranením a dal 25 bodov, 7 doskokov a 18 asistencií a Bucks aj vďaka tomu zdolali Charlotte Hornets po predĺžení 147:134.
Curry trafil 16 z 26 striel z poľa, premenil deväť trojbodových košov a osem trestných hodov z ôsmich. Domáci Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodov a mal 12 doskokov.
Veterán James Harden zaznamenal triple-double a doviedol Los Angeles Clippers k víťazstvu 133:127 po dvojitom predĺžení nad Mavericks v Dallase. Tridsaťšesťročný Harden odohral 51 minút, čo je maximum v jeho kariére.
Zraneniami oslabený Detroit Pistons si pripísal deviate víťazstvo v rade a zdolal Philadelphiu 76ers 114:105. V New Yorku dal Karl-Anthony Towns 39 bodov a Landry Shamet pridal 36 bodov z lavičky, keď Knicks zvíťazili nad Miami 140:132.
Giannis Antetokounmpo z Milwaukee sa vrátil na palubovku po jednozápasovej absencii spôsobenej zranením a dal 25 bodov, 7 doskokov a 18 asistencií a Bucks aj vďaka tomu zdolali Charlotte Hornets po predĺžení 147:134.
NBA-výsledky:
NY Knicks - Miami 140:132, Orlando - Brooklyn 105:98, Detroit - Philadelphia 114:105, Houston - Portland 140:116, Milwaukee - Charlotte 147:134 pp, Minnesota - Sacramento 124:110, New Orleans - LA Lakers 104:118, Dallas - LA Clippers 127:133, San Antonio - Golden State 108:109
NY Knicks - Miami 140:132, Orlando - Brooklyn 105:98, Detroit - Philadelphia 114:105, Houston - Portland 140:116, Milwaukee - Charlotte 147:134 pp, Minnesota - Sacramento 124:110, New Orleans - LA Lakers 104:118, Dallas - LA Clippers 127:133, San Antonio - Golden State 108:109