NBA:James s trojkovým maximom, Lakers však prehrali s Clippers 115:133

NBA-výsledky:



Los Lakers - Los Clippers 115:133, Phoenix - Charlotte 128:97, Dallas - Washington 126:127, New Orleans - Denver 98:99, Miami - Boston 98:95, New York - Cleveland 105:103, Indiana - Chicago 116:110

New York 25. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v stredajšom zápase zámorskej NBA s Los Angeles Clippers 115:133. K triumfu im nepomohlo ani 46 bodov LeBrona Jamesa, ktorý si pripísal kariérne maximum v počte premenených trojok v jednom zápase (9).Obrat v domácom zápase vyšiel hráčom Miami Heat, ktorí si poradili s Bostonom Celtics 98:95. Domáci prehrávali o štrnásť bodov, no 20 sekúnd pred koncom duelu ich poslal do vedenia Bam Adebayo. Ten bol zároveň najproduktívnejší hráč svojho tímu s 30 bodmi a 15 doskokmi.