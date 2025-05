NBA:Knicks vyhrali v Bostone druhý zápas, Oklahoma prevalcovala Denver

semifinále Východnej konferencie



Boston Celtics - New York Knicks 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:39)



Najviac bodov: Brown 20, White 20, Tatum 13 (14 doskokov) - Hart 23, Towns 21 (17 doskokov), Brunson 17



/stav série: 0:2/





semifinále Západnej konferencie



Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 34, Williams 17, Holmgren 15 (11 doskokov) - Westbrook 19, Jokič 17, Murray 14



/stav série: 1:1/



New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks vyhrali v noci na štvrtok v druhom semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA na palubovke Bostonu Celtics tesne 91:90. Zvládli tak oba úvodné súboje a domov sa presúvajú za stavu 2:0 na zápasy.Hostí doviedol k triumfu Josh Hart s 23 bodmi, ďalšími 21 a 17 doskokmi sa blysol Karl-Anthony Towns. New York poslal prvýkrát do vedenia Jalen Brunson takmer dve minúty pred koncom. Nsledne poslal Celtics do vedenia Jayson Tatum a 18,5 sekundy pred koncom Brunson zariadil triumf Knicks dvoma trestnými hodmi.“ uviedol Brunson podľa AFP.Obhajcovia titulu sú tak v nepríjemnej pozícii, iba piatim tímom v histórii NBA sa po prehre v prvých dvoch domácich zápasoch podarilo postúpiť. Jaylen Brown, ktorý zaznamenal 20 bodov, trval na tom, že Boston je schopný sériu otočiť:Krátko po skončení zápasu sa v TD Garden spustil požiarny alarm a muselo dôjsť k evakuácii. Predstavitelia arény neskôr informovali, že nikto neutrpel zranenie a príčina spustenia alarmu je predmetom vyšetrovania. K incidentu došlo počas toho, ako niektorí hráči poskytovali rozhovory, pre evakuáciu zrušili stretnutie novinárom s Tatumom.Vyrovnať sériu sa podarilo na západe naopak Oklahome, ktorá zdolala Denver 149:106. Domácich potiahol Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander, ktorý si pripísal 34 bodov v priebehu troch štvrtín. Jeho tím mal 87 bodov už v polčase, pričom zámorské médiá označili tento duel ako jeden z najhorších pre Denver v posledných rokoch. „povedal Gilgeous-Alexander.Za hostí bol najproduktívnejší Russell Westbrook s 19 bodmi. Nikola Jokič, ktorý v prvom dueli zaznamenal 42 bodov a 22 doskokov, si pripísal17 bodov a osem doskokov, pričom zápas nedohral pre fauly. „Dnes večer hral v podstate jeden tím,“ konštatoval srbský pivot.dodal tréner Nuggets David Adelman.