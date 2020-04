NBA/WNBA: Rúška s logami klubov pomôžu v boji proti koronavírusu

New York 17. apríla (TASR) - Profesionálne basketbalové ligy NBA a WNBA sa do boja proti koronavírusu zapoja aj predajom rúšok na tvár. Budú na nich vyobrazené logá jednotlivých klubov a výťažok pôjde na pomoc charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú v zámorí s dodávkami jedla.



"Podľa odporúčania zdravotníckych úradov by si ľudia v čase pandémie mali zakrývať nos a ústa a tak sme vyšli fanúšikom v ústrety a môžu si zaobstarať tématické rúška," uviedla pre zámorské médiá Kathy Behrensová, ktorá má v NBA na starosti programy pre spoločenskú zodpovednosť.



V USA evidovali v piatok večer viac ako 690.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 35.944 úmrtí na nový koronavírus.