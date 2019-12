NBC pozastavila Roenickovi činnosť po sexistických narážkach

New York 25. decembra (TASR) - Americká televízna spoločnosť NBC pozastavila činnosť svojmu analytikovi Jeremymu Roenickovi. Bývalý hráč NHL, ktorý odohral v profilige viac ako 1300 zápasov s bilanciou 566 gólov a 772 asistencií, sa v podcaste "Spittin 'Chiclets" nevhodne vyjadril na adresu kolegov Kathryn Tappenovej a Patricka Sharpa.



Televízna spoločnosť pozastavila Roenickovi činnosť a zatiaľ nie je známe, či sa vráti do vysielania. Dištanc mu udelili po sexistických narážkach na Tappenovú, s ktorou strávili manželia Roenickovci spoločnú dovolenku. Bývalý hráč Chicaga Blackhawks, Phoenixu Coyotes, Philadelphie Flyers, San Jose Sharks a Los Angeles Kings, viackrát spomenul Tappenovú v súvislosti s možnosťou sexu v trojici: "V hoteli som predstieral, že pôjdeme všetci traja spolu do postele. Bolo by to síce fajn, ale nikdy sa to nestane."



Svoju kolegyňu neskôr označil ako jednu z najprofesionálnejších osobností, aké pozná. Tappenová reagovala vyhlásením: "Zatiaľ čo ja a Jeremy sme naďalej dobrými priateľmi, to, čo povedal, bolo neprijateľné. Najmä medzi kolegami na pracovisku sa toto nerobí. Jeho poznámky sa ma dotkli," citoval ju portál nypost.com.



Ďalší bývalý hokejista a teraz analytik Patrick Sharp sa tiež stal terčom Roenickových narážok: "Patrick je veľmi pekný. Ak by sa ma spýtal, či by som s ním chcel niečo mať, hneď nepoviem nie."