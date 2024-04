Ndicka nemá problémy so srdcom, potvrdili to testy vykonané po kolapse

Miláno 15. apríla (TASR) - Kardiologické testy vylúčili, že by mal futbalista Evan Ndicka z AS Rím problémy so srdcom. Reprezentant Pobrežia Slonoviny skolaboval v 70. minúte nedeľňajšieho zápasu 32. kola talianskej Serie A medzi AS Rím a Udinese Calcio. Rozhodca po konzultácii s oboma trénermi duel predčasne ukončil za stavu 1:1.



"Boli vykonané kardiologické testy, ktoré boli negatívne na srdcové patológie," uviedol AS Rím v pondelňajšom vyhlásení. Zdravotný stav je podľa vykonaných testov kompatibilný s hrudným (chrbticovým) úrazom s minimálnym pneumotoraxom.



Ndicka bol pri vedomí, keď ho odnášali na nosidlách. Tréner Rimanov Daniele de Rossi nasledoval ihneď po incidente svojho zverenca do tunela, aby sa neskôr vrátil a diskutoval s hráčmi, rozhodcom Lucom Pairettom i koučom Udinese Gabrielem Cioffim. Po diskusii sa v zápase už nepokračovalo.



K situácii sa vyjadril aj nemecký klub Eintracht Frankfurt, v ktorom Ndicka pôsobil päť sezón. V júli minulého roka prestúpil do AS Rím. "Toto sú momenty, keď sa futbal stáva menej dôležitým. Naše priania na uzdravenie nepatria nikomu inému ako Evanovi Ndickovi. Zostaň silný, bojovník. Naše myšlienky sú s tebou," uviedlo vedenie tímu z Bundesligy podľa DPA.