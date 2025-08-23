Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neapol aj s Lobotkom bodoval naplno v Sassuole v 1. kole Serie A

Zápas 1. kola talianskej Serie A Sassuolo Calcio - SSC Neapol v meste Reggio Emilia v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentant v službách Neapola Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.

Autor TASR
Rím 23. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zdolali v 1. kole talianskej Serie A v sobotu Sassuolo 2:0 na jeho pôde. Slovenský reprezentant v službách Neapola Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.

Svoj prvý súťažný gól za mužstvo spod Vezuvu strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, keď v 57. minúte zvýšil na 2:0. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 79. minúte bol po dvoch žltých kartách vylúčený Ismael Kone.

Serie A - 1. kolo:

Sassuolo Calcio - SSC Neapol 0:2 (0:1)

Góly: 17. McTominay, 57. De Bruyne. ČK: 79. Kone (Sassuolo, po 2 ŽK)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. min./


FC Janov - US Lecce 0:0
