< sekcia Šport
Neapol aj s Lobotkom bodoval naplno v Sassuole v 1. kole Serie A
Slovenský reprezentant v službách Neapola Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.
Autor TASR
Rím 23. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zdolali v 1. kole talianskej Serie A v sobotu Sassuolo 2:0 na jeho pôde. Slovenský reprezentant v službách Neapola Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.
Svoj prvý súťažný gól za mužstvo spod Vezuvu strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, keď v 57. minúte zvýšil na 2:0. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 79. minúte bol po dvoch žltých kartách vylúčený Ismael Kone.
Serie A - 1. kolo:
Svoj prvý súťažný gól za mužstvo spod Vezuvu strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, keď v 57. minúte zvýšil na 2:0. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 79. minúte bol po dvoch žltých kartách vylúčený Ismael Kone.
Serie A - 1. kolo:
Sassuolo Calcio - SSC Neapol 0:2 (0:1)
Góly: 17. McTominay, 57. De Bruyne. ČK: 79. Kone (Sassuolo, po 2 ŽK)
/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. min./
Góly: 17. McTominay, 57. De Bruyne. ČK: 79. Kone (Sassuolo, po 2 ŽK)
/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. min./
FC Janov - US Lecce 0:0