Neapol aj s Lobotkom v zostave zvíťazil v Cagliari 4:0

Serie A - 4. kolo:



Cagliari Calcio - SSC Neapol 0:4 (0:1)



Góly: 18. Di Lorenzo, 66. Kvaracchelija, 70. Lukaku, 90.+3. Buongiorno



/S. Lobotka (Neapol) hral do 74. minúty a dostal ŽK/







Atalanta Bergamo - AC Fiorentina 3:2 (3:2)



Góly: 21. Retegui, 45. De Ketelaere, 45+1. Lookman - 15. Martinez, 32. Kean







FC Turín - US Lecce 0:0







FC Janov - AS Rím 1:1 (0:1)



Gól: 90.+6. De Winter - 37. Dovbyk

Rím 15. septembra (TASR) - Futbalisti Neapola v zostave aj so Stanislavom Lobotkom zaznamenali v talianskej Serie A tretí triumf v za sebou, keď v nedeľu zvíťazili na ihrisku Cagliari presvedčivo 4:0. Slovenský stredopoliar odohral 74 minút a v 42. uvidel žltú kartu.Neapolčania majú v tabuľke po 4. kole na konte 9 bodov. O góly sa postarali v prvom polčase Giovanni Di Lorenzo a po zmene strán Kviča Kvaracchelija, Romelu Lukaku a Alessandro Buongiorno. Hráčov spod Vezuvu nevyviedol z rovnováhy ani incident v hľadisku medzi ultras oboch táborov, pre ktorý museli zápas zhruba na desať minút v prvom polčase prerušiť.Hráči FC Janov remizovali s AS Rím 1:1. Hostia viedli po polhodine hry zásluhou ukrajinského útočníka Arťoma Dovbyka. Janov však vyrovnal v šiestej minúte nadstaveného času, keď sa presadil hlavou Koni De Winter. AS Rím tak nedokázal zvíťaziť ani v štvrtom kole novej sezóny najvyššej talianskej súťaže.Pocit ligového víťazstva stále nepozná ani Fiorentina, ktorá prehrala v Bergame s Atalantou 2:3. Všetky góly padli v prvom polčase. Bez prehry zostáva v súťaži FC Turín po remíze 0:0 s Lecce.