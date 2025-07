Neapol angažoval krídelníka Langa, klubu sa upísal na päť rokov

Neapol 17. júla (TASR) - Holandský futbalista Noa Lang sa sťahuje z PSV Eindhoven do SSC Neapol. Úradujúci taliansky šampión o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke. Prestupová čiastka sa podľa tamojších médií pohybuje na úrovni 25 miliónov eur, klubu sa upísal na päť rokov.



Odchovanec slávnej akadémie Ajaxu Amsterdam prichádza do Talianska po pôsobeniach v PSV a belgickom Club Bruggy. V oboch kluboch získal 26-ročný krídelník zhodne po dva majstrovské tituly, nastúpil aj do 14 stretnutí v drese „Oranjes“.



V kádri trénera Antonia Conteho sa stretne aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý ma v klube zmluvu platnú do konca nadchádzajúcej sezóny. „Partenopei“ získali v uplynulom ročníku štvrtýkrát scudetto, po úspešnej sezóne už predstavili príchod Belgičana Kevina de Bruyneho. Dvojicu z oblasti Beneluxu by mohol údajne doplniť aj ďalší Holanďan obranca Sam Beukema z Bologne či taliansky útočník Lorenzo Lucca z Udinese. Neapol financuje prestupy najmä z predaja Victora Osimhena, nigérijský útočník zamieril za 75 miliónov eur do tureckého Galatasarayu Istanbul, pripomenula agentúra AFP.