Neapol bez Lobotku prehral v 7. kole Serie A na pôde FC Turín
O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone.
Autor TASR
Rím 18. októbra (TSR) - Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku utrpeli druhú prehru v tejto sezóne talianskej Serie A. Na pôde FC Turín podľahli 0:1 a v neúplnej tabuľke sú druhí o skóre za AS Rím. O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone. V 90+4. minúte síce vyrovnal Holanďan Noa Lang, no jeho gól neplatil pre ofsajd.
Hráči Pisy sa ani na siedmy pokus nedočkali prvého víťazstva v sezóne. Nováčik súťaže remizoval na domácej pôde s Hellasom Verona 0:0 a v tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom mieste. Na súpiske hostí chýbal dlhodobo zranený slovenský reprezentant Tomáš Suslov.
Serie A - 7. kolo:
FC TUrín - SSC Neapol 1:0 (1:0)
Gól: 32. Simeone
Pisa - Hellas Verona 0:0
US Lecce - Sassuolo Calcio 0:0