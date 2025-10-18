Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
Neapol bez Lobotku prehral v 7. kole Serie A na pôde FC Turín

Hráč Neapolu Kevin De Bruyne (vľavo) počas zápasu 7. kola talianskej Serie A vo futbale FC Turín - SSC Neapol v Turíne v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP

O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone.

Autor TASR
Rím 18. októbra (TSR) - Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku utrpeli druhú prehru v tejto sezóne talianskej Serie A. Na pôde FC Turín podľahli 0:1 a v neúplnej tabuľke sú druhí o skóre za AS Rím. O triumfe Turínčanov rozhodol v 32. minúte Giovanni Simeone. V 90+4. minúte síce vyrovnal Holanďan Noa Lang, no jeho gól neplatil pre ofsajd.

Hráči Pisy sa ani na siedmy pokus nedočkali prvého víťazstva v sezóne. Nováčik súťaže remizoval na domácej pôde s Hellasom Verona 0:0 a v tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom mieste. Na súpiske hostí chýbal dlhodobo zranený slovenský reprezentant Tomáš Suslov.

Serie A - 7. kolo:

FC TUrín - SSC Neapol 1:0 (1:0)

Gól: 32. Simeone


Pisa - Hellas Verona 0:0


US Lecce - Sassuolo Calcio 0:0
