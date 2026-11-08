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Neapol bez Lobotku remizoval s Laziom Rím
Hostia išli do vedenia v 28. minúte keď sa presadil Davide Frattesi, po prestávke si dal vlastný gól Alfonso Pedraza.
Autor TASR
Rím 8. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol remizovali v nedeľnom domácom zápase 11. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 1:1. V zostave domácich chýbal zranený slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
Hostia išli do vedenia v 28. minúte keď sa presadil Davide Frattesi, po prestávke si dal vlastný gól Alfonso Pedraza. Rimania sú napriek strate na čele tabuľky s 29 bodmi, Neapolčanom patrí 10. priečka.
Hostia išli do vedenia v 28. minúte keď sa presadil Davide Frattesi, po prestávke si dal vlastný gól Alfonso Pedraza. Rimania sú napriek strate na čele tabuľky s 29 bodmi, Neapolčanom patrí 10. priečka.
11. kolo Serie A
SSC Neapol – Lazio Rím 1:1 (0:1)
Góly: 48. Pedraza (vlastný) - 28. Frattesi
SSC Neapol – Lazio Rím 1:1 (0:1)
Góly: 48. Pedraza (vlastný) - 28. Frattesi