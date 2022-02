Neapol bez Lobotku remizoval v 26. kole ligy na ihrisku Cagliari 1:1

Serie A - 26. kolo:



Cagliari Calcio – SSC Neapol 1:1 (0:0)



Góly: 58. Pereiro – 87. Osimhen



Rím 21. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol remizovali v dueli 26. kola talianskej Serie A na ihrisku Cagliari 1:1, keď im aspoň bod zabezpečil v 87. minúte Victor Osimhen. Neapol je v tabuľke tretí s dvojbodovou stratou na lídra AC Miláno. Druhý Inter Miláno má rovnaký počet bodov ako SSC, no zápas k dobru.V drese hostí absentoval slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý si lieči svalové zranenie. Po necelej hodine hry sa do vedenia zásluhou presného zásahu Gastona Pereira dostalo Cagliari, na ktorého lavičke sedel celý zápas mladý slovenský obranca Adam Obert. Favorit napokon vybojoval aspoň remízu, na 1:1 upravil v závere stretnutia hlavou striedajúci Osimhen. Pre Neapol to bola druhá remíza za sebou. Cagliari zostalo v pásme zostupu 18. priečke.