Neapol bez Lobotku zvíťazil v 9. kole Serie A na pôde Lecce 1:0
Neapol je v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím.
Autor TASR
Rím 28. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zvíťazili v 9. kole talianskej Serie A na pôde US Lecce 1:0. O triumfe úradujúceho majstra rozhodol v 69. minúte Frank Anguissa. Domáci Francesco Camarda nepremenil za bezgólového stavu pokutový kop. Neapol je v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím.
Serie A - 9. kolo:
US Lecce - SSC Neapol 0:1 (0:0)
Gól: 69. Anguissa
