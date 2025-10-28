Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025
Neapol bez Lobotku zvíťazil v 9. kole Serie A na pôde Lecce 1:0

.
Hráč Neapola Romelu Lukaku (uprostred vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval v zápase talianskej ligy Serie A US Lecce - SSC Neapol v Lecce 28. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Neapol je v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím.

Autor TASR
Rím 28. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zvíťazili v 9. kole talianskej Serie A na pôde US Lecce 1:0. O triumfe úradujúceho majstra rozhodol v 69. minúte Frank Anguissa. Domáci Francesco Camarda nepremenil za bezgólového stavu pokutový kop. Neapol je v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím.



Serie A - 9. kolo:

US Lecce - SSC Neapol 0:1 (0:0)

Gól: 69. Anguissa
.

