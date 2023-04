Neapol chce v LM proti AC Miláno odčiniť prehru, Real hostí Chelsea

prvé štvrťfinálové zápasy Ligy majstrov, STREDA 12. apríla o 21.00 h:



AC Miláno - SSC Neapol /rozhoduje: István Kovács (Rum.)/



Real Madrid - Chelsea FC /rozhoduje: Francois Letexier (Fr.)

Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nastúpia na úvodný štvrťfinálový duel Ligy majstrov na pôde AC Miláno s cieľom odčiniť domácu prehru 0:4 zo Serie A. V druhom stredajšom dueli s tradičným výkopom o 21.00 h privíta obhajca trofeje Real Madrid londýnsku Chelsea. Odvety sú na programe 18. apríla.Neapol suverénne kráča za ziskom prvého talianskeho titulu od roku 1990. Na čele tabuľky má 16-bodový náskok pred Laziom Rím a k definitívnemu zisku "scudetta" mu v zostávajúcich deviatch kolách stačia štyri víťazstvá. Neapolčania sa však túžia presadiť aj na európskej scéne. V prípade postupu cez AC by sa v semifinále stretli s lepším zo súboja medzi milánskym Interom a Benficou Lisabon.Tréner Neapola Luciano Spalletti dúfa, že na San Sire bude mať v stredu k dispozícii aj nigérijského útočníka Victora Osimhena. Najlepší strelec Serie A pre zranenie chýbal v zostave pri domácej ligovej prehre s AC Miláno i pri víťazstve 2:1 na pôde Lecce. Osimhen vsietil v tejto sezóne 25 gólov vo všetkých súťažiach.priznal Spalletti pre akreditované médiá.Hráčom AC Miláno nevyšla generálka na Neapol, keď doma uhrali s Empoli iba bezgólovú remízu. Stredopoliar Brahim Diaz však verí, že proti lídrovi najvyššej talianskej súťaže sa prezentujú v oveľa lepšom svetle." zdôraznil Diaz.Real po domácej prehre 2:3 s Villarrealom stráca v La Lige na vedúcu Barcelonu už 13 bodov, no v Španielskom pohári postúpil do finále a stále má šancu obhájiť triumf v najprestížnejšej európskej súťaži. Tréner Carlo Ancelotti sa v konfrontácii s Chelsea bude opäť spoliehať na Karima Benzemu, ktorý sa pri víťazstve 4:0 na pôde Barcelony v semifinálovej odvete Španielskeho pohára zaskvel čistým hetrikom.Rovnaký kúsok sa mu podaril aj štyri dni predtým v ligovom súboji s Valladolidom.uviedol Ancelotti.Chelsea sa v Premier League trápi a v tabuľke figuruje až na 11. mieste. Uplynulú sobotu prehrala na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers 0:1. Staronový tréner "The Blues" Frank Lampard je však presvedčený, že proti Realu sa tím dokáže vybičovať.zaspomínal si Lampard, ktorý bol v Alianz aréne kapitán Chelsea.