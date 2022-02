Neapol hostí Barcelonu, Dortmund sa v Glasgowe pokúsi zmazať manko

Program odvetných zápasov play off o osemfinále Európskej ligy - ŠTVRTOK 24. februára:



18.45 Dinamo Záhreb - FC Sevilla /prvý zápas: 1:3/



18.45 Olympiakos Pireus - Atalanta Bergamo /1:2/



18.45 Real Sociedad San Sebastian - RB Lipsko /2:2/



18.45 Lazio Rím - FC Porto /1:2/



21.00 SSC Neapol - FC Barcelona /1:1/



21.00 Betis Sevilla - Zenit Petrohrad /3:2/



21.00 Glasgow Rangers - Borussia Dortmund /4:2/



21.00 SC Braga - Šeriff Tiraspoľ /0:2/

Bratislava 23. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sú pred domácou odvetou play off o osemfinále Európskej ligy 2021/2022 v dobrej východiskovej pozícii po minulotýždňovej remíze 1:1 na pôde FC Barcelona. Podobne ako na Camp Nou, aj v odvete bude zrejme talianskemu tímu chýbať slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý maróduje so svalovým zranením.SSC ťahá sériu troch remíz 1:1. Najskôr týmto výsledkom remizoval v lige s Interom Miláno, potom v súboji EKL v Barcelone i v pondelok na ihrisku Cagliari. Barcelona sa na duel pod Vezuvom naladila triumfom 4:1 vo Valencii, pod ktorý sa hetrikom podpísal gabonský kanonier Pierre-Emerick Aubameyang. Sila katalánskeho tímu by mohla stúpnuť po návrate dvojice rekonvalescentov Memphisa Depaya a Clementa Lengleta.Pred dosiahnutím veľkého úspechu stoja hráči Glasgowa Rangers po tom, ako prekvapujúco zvíťazili 4:2 na trávniku Borussie Dortmund. "Žlto-čiernym" v prvom súboji chýbal nórsky útočník Erling Braut Haaland, autor 23 gólov v tejto sezóne však už naplno trénuje a mal by cestovať s výpravou do Glasgowa. "," vyhlásil kouč Dortmundu Marco Rose. Jeho náprotivok Giovanni van Bronckhorst si nemyslí, že postup bude už len formalita. "" citovala ho stránka uefa.com.Šesťnásobný víťaz Európskej ligy FC Sevilla sa predstaví na pôde Dinama Záhreb, chorvátskeho šampióna zdolal pred týždňom doma 3:1. V hre o postup je aj moldavský Šeriff Tiraspoľ, ktorý si do Bragy vezie náskok 2:0.Od tejto sezóny sa vo vyraďovačke už upustilo od pravidla zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m.Žreb osemfinále je na programe v piatok o 12.00 SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.