Neapol iba remizoval so Salernitanou, na titul si musí počkať

Serie A - 32. kolo:



SSC Neapol - US Salernitana 1:1 (0:0)



Góly: 62. Olivera - 84. Dia



/S. Lobotka (Neapol) hral do 89. min - N. Gymbér (Salernitana) odohral celý zápas/







US Cremonese - Hellas Verona 1:1 (1:0)



Góly: 9. Okereke - 75. Verdi, ČK: 62. Quagliata (Cremonese)



/O. Duda (Hellas) sedel na lavičke náhradníkov/







Sassuolo Calcio - Empoli FC 2:1 (0:1)



Góly: 83. a 90+7. Berardi (druhý z 11 m) – 11. Cambiaghi, ČK: 75. Pinamonti (Sassuolo)







Inter Miláno - Lazio Rím 3:1 (0:1)



Góly: ý0. a 90. Lautaro Martinez, 83. Gosens – 30.. Anderson

Neapol 30. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nevyužili šancu definitívne si zabezpečiť taliansky titul. V 32. kole Serie A totiž doma iba remizovali so Salernitanou v zostave s Norbertom Gyömbérom 1:1. V zostávajúcich šiestich kolách potrebujú získať ešte bod. Pred druhým Laziom Rím majú na čele tabuľky 18-bodový náskok.Neapol viedol od 62. minúty zásluhou Mathiasa Oliveru, no v 84. minúty vyrovnal Boulaye Dia. Hráči Interu Miláno bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara zvíťazili nad Laziom Rím 3:1. Hellas Verona bez Ondreja Dudu remizoval na pôde Cremonese 1:1.