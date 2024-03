Neapol je pod Calzonom stále nezdolaný, s FC Turín remizoval 1:1

Serie A - 28. kolo:



SSC Neapol - FC Turín 1:1 (0:0)



Góly: 61. Kvaracchelija - 64. Sanabria



/S. Lobotka (Neapol) hral do 90.+3 minúty/



Calzona po remíze Neapola s FC Turín: "Mali sme veľkú prevahu"

Neapol 8. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v piatkovom zápase 28. kola talianskej Serie A s FC Turín 1:1. Pod vedením trénera Francesca Calzonu ešte neprehrali, v piatich dueloch vo všetkých súťažiach majú bilanciu dve víťazstvá a tri remízy. V tabuľke Serie A patrí Neapolu 7. priečka, z ktorej ho však môže vytlačiť Fiorentina v prípade triumfu nad AS Rím.Tréner futbalistov Neapola bol napriek domácej remíze 1:1 s FC Turín v 28. kola Serie A spokojný. Podľa Francesca Calzonu mal úradujúci taliansky majster počas celého zápasu veľkú prevahu a potvrdil stúpajúcu formu. Pod vedením kouča slovenskej reprezentácie Neapol v súťažnom zápase ešte neprehral, na konte má dve víťazstva a tri remízy.uviedol Calzone pre oficiálny klubový web.Neapol sa ujal vedenia v 61. minúte, keď sa presadil Chviča Kvaracchelija. Gruzínsky útočník po nástupe Calzonu ožil a vsietil štyri góly. Turínu sa podarilo vyrovnať už o tri minúty zásluhou striedajúceho Paraguajčana Antonia Sanabriu, ktorý po rohovom kope prekonal Alexa Mereta ukážkovými nožničkami. Neapolčania sú v neúplnej tabuľke na siedmom mieste so stratou dvoch bodov na šiestu Atalantu Bergamo.Calzonu teší, že Kvaracchelija opäť ukazuje, že má nos na góly.V utorok čaká jeho zverencov osemfinálová odveta Ligy majstrov na pôde FC Barcelona. V úvodnom dueli v Calzonovej premiére v úlohe hlavného kormidelníáka SSC uhral Neapol remízu 1:1.zdôraznil Calzona.