< sekcia Šport
Neapol je v Serii A bez straty bodu, Pisu zdolal 3:2, Lobotka striedal
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte.
Autor TASR
Neapol 23. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sú aj po 4. kole talianskej Serie A stopercentní a s 12 bodmi vedú tabuľku. V pondelňajšom dueli zdolali na domácej pôde nováčika z Pisy 3:2. O triumfe úradujúceho šampióna rozhodol v 73. minúte Leonardo Spinazzola. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte, keď vystriedal strelca úvodného presného zásahu domácich Billyho Gilmoura. .
Serie A - 4. kolo:
SSC Neapol - AC Pisa 3:2 (1:0)
Góly: 39. Gilmour, 73. Spinazzola, 82. Lucca - 60. Nzola (z 11 m), 90. Lorrano
/S: Lobotka (Neapol) nastúpil v 58. min/
Serie A - 4. kolo:
SSC Neapol - AC Pisa 3:2 (1:0)
Góly: 39. Gilmour, 73. Spinazzola, 82. Lucca - 60. Nzola (z 11 m), 90. Lorrano
/S: Lobotka (Neapol) nastúpil v 58. min/