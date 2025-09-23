Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neapol je v Serii A bez straty bodu, Pisu zdolal 3:2, Lobotka striedal

Snímka zo zápasu Neapolu a Pisy. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte.

Autor TASR
Neapol 23. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sú aj po 4. kole talianskej Serie A stopercentní a s 12 bodmi vedú tabuľku. V pondelňajšom dueli zdolali na domácej pôde nováčika z Pisy 3:2. O triumfe úradujúceho šampióna rozhodol v 73. minúte Leonardo Spinazzola. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte, keď vystriedal strelca úvodného presného zásahu domácich Billyho Gilmoura. .

Serie A - 4. kolo:

SSC Neapol - AC Pisa 3:2 (1:0)

Góly: 39. Gilmour, 73. Spinazzola, 82. Lucca - 60. Nzola (z 11 m), 90. Lorrano

/S: Lobotka (Neapol) nastúpil v 58. min/
