Neapol navýšil náskok, súboj Slovákov v prospech Lobotku

Salerno 22. januára (TASR) - Futbalisti Neapolu rozhodli o svojom ďalšom víťazstve v Serie A už v polovici zápasu. Na pôde Salernitany triumfovali v sobotu 2:0 a upevnili tak vedenie na čele tabuľky. Za hostí odohral celý zápas aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Jeho krajan Norbert Gyömbér nastúpil na druhej strane s kapitánskou páskou, no pre zranenie striedal už v 16. minúte.



Victor Osimhen preveril brankára Guillerma Ochou prvýkrát v 20. minúte, keď Mexičan zneškodnil jeho pokus z blízka počas rohového kopu. Po zhruba polhodine hry sa Nigérijčan gólovo presadil, no systém VAR odhalil ofsajd. Prvý gól padol v nadstavení prvého polčasu, keď kapitán Giovanni Di Lorenzo prekonal Ochou prudkou strelou do protipohybu, ktorá skončila v sieti po odraze od brvna.



Krátko po prestávke zvýšil náskok Osimhen, keď dorazil do brány ďalekonosnú strelu Eljifa Elmasa, ktorá sa odrazila od žrde. Nigérijčan tak vsietil trinásty gól v tejto sezóne a upevnil si svoje vedenie na čele tabuľky strelcov. Ofenzívne sa mu darilo aj bez podpory od Chviču Kvaraccheliju. Ten absentoval pre chorobu. Krátko pred koncom riadneho hracieho času mohol po nedorozumení medzi Di Lorenzom a Lobotkom znížiť Piatek, no brankár Alex Meret vytiahol elitný reflexívny zákrok a loptu vyrazil do žrde.



Neapol zvýšil svoje vedenie na čele tabuľky pred druhým AC Miláno na dvanásť bodov. Úradujúci majstri však majú zápas k dobru. "Mali sme skvelú polsezónu. V lete odišlo veľa dôležitých hráčov, no dokázali sme zostaviť nové mužstvo, ktoré malo naozaj dobrý začiatok," uviedol podľa agentúry AFP kapitán Di Lorenzo, v ktorého klube sa čím ďalej, tým hlasnejšie hovorí o prvom ligovom titule po vyše troch dekádach. Neapol stratil v devätnástich zápasoch prebiehajúceho ročníka len sedem bodov - na začiatku januára prehral na pôde Interu Miláno 0:1 a ešte v lete zaznamenal remízy s Lecce (1:1) a na pôde Fiorentiny (0:0).



Salernitana naopak nezvíťazila už sedem zápasov a figuruje na šestnástom mieste. Tím má za sebou navyše turbulentné obdobie, keď po minulotýždňovej prehre 2:8 na ihrisku Atalanty skončil na lavičke tréner Davide Nicola. V priebehu 48 hodín sa však k tímu vrátil. "Dali sme do toho všetko, stál proti nám tím, ktorý zdolal všetkých v Taliansku aj v Európe. Určitým spôsobom môžeme byť radi, že sme sa v závere neboli ďaleko od kontaktného gólu," zhodnotil stretnutie Nicola.