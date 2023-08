Neapol odštartoval sezónu triumfom na pôde Frosinone

Serie A - výsledky:



FC Empoli – Hellas Verona 0:1 (0:0)



Gól: 75. Bonazzoli





Frosinone Calcio – SSC Neapol 1:3 (1:2)



Góly: 7. Harroui (z 11 m) – 24. Politano, 42. a 79. Osimhen



/S. Lobotka odohral za hostí 92 minút/

Rím 19. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského SSC Neapol odštartovali novú sezónu v talianskej najvyššej súťaži triumfom. V zostave so Stanislavom Lobotkom vyhrali na pôde nováčika Frosinone Calcio 3:1. Slovenský stredopoliar odohral 92 minút.Domáci išli do vedenia v 7. minúte keď Abdou Harroui premenil penaltu, no ešte do prestávky otočil SSC po góloch Mattea Politana a Victora Osimhena. Nigérijský útočník sa presadil aj po prestávke a výrazne tak prispel k triumfu obhajcov titulu.