Neapol poslal Zerbina na hosťovanie do Monzy

Neapol 25. januára (TASR) - Taliansky futbalista Alessio Zerbin sa sťahuje z SSC Neapol do Monzy. Vedenie úradujúceho majstra poslalo 24-ročného ofenzívneho stredopoliara, respektíve krídelníka k rivalovi zo Serie A na hosťovanie do konca sezóny. Informovala o tom agentúra DPA.



Zerbin, ktorý má na konte jeden štart v národnom tíme, odohral v tejto sezóne za "Partenopei" deväť zápasov, iba dvakrát však nastúpil v základnej zostave. Pred týždňom pomohol dvoma gólmi k víťazstvu SSC nad Fiorentinou (3:0) a postupu do finále talianskeho Superpohára. Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku je produkt akadémie Interu Miláno, pod Vezuv prišiel z Gozzana v januári 2017. Z SSC už hosťoval vo Viterbese Castrense, Cesene, Pro Vercelli či Frosinone.