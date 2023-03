Neapol prehral doma prvýkrát od apríla 2022, Spalletti:Chýbala kvalita

Rím 4. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol napriek celozápasovej hernej prevahe podľahli v piatkovom dueli 25. kola Serie A doma Laziu Rím 0:1 a pripísali si iba druhú prehru v tejto ligovej sezóne. Podľa trénera lídra súťaže Luciana Spallettiho chýbala jeho tímu dostatočná kvalita v strede poľa, aby prekonal organizovanú obranu súpera.



"Jednoducho sme neukázali dostatočnú kvalitu. Prihrávali sme si okolo najhustejších priestorov, no chýbala prieniková prihrávka. Tri či štyrikrát sme mali možnosť zaútočiť cez stred, ale nevyužili sme to. Chýbala nám trpezlivosť, nedokázali sme si prihrať toľkokrát, aby sa uvoľnil nejaký hráč zo stredovej formácie. Kľúčom bol stred poľa, pre oba tímy," povedal Spalletti pre DAZN.



"Partenopei" utrpeli iba druhú prehru v tomto ročníku talianskej Serie A, predtým naposledy podľahli doma v lige v apríli 2022 Fiorentine. Víťazný gól hostí strelil v 67. minúte uruguajský stredopoliar Matias Vecino. Za Neapol, ktorý nenatiahol osemzápasovú víťaznú ligovú šnúru, nastúpil v stredovej formácii slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, hral do 84. minúty.



Neapol vyhral na strely 14:5 (2:2 do priestoru brány), mal 65-percentné držanie lopty. "Lazio dobre bránilo, takú hru sme však od neho očakávali, často zostáva vzadu kompaktné v bloku. Malo aj šťastie, trafili sme brvno, veľký zákrok predviedol aj súperov brankár. My sme sa snažili robiť rovnaké veci so stále väčšou intenzitou, boli tam možnosti, aby sa uvoľnil Lobotka a vytvorili sme si šance. Aj keď sme sa v druhom polčase zlepšili, stále nám chýbala dostatočná kvalita. Pozitívne je, že som videl u mojich hráčov hlad po víťazstve, zanietenie a pokoru. Hoci sme sklamaní, prístup hráčov k zápasu bol dobrý a nikomu nemôžem nič vyčítať," dodal Spalletti.



SSC má napriek zaváhaniu na čele tabuľky 17-bodový náskok práve pred Laziom, ktoré v neúplnej tabuľke poskočilo na druhé miesto. Dvojica milánskych klubov Inter a AC, ktorá na Rimanov stráca jeden bod, však odohrala o zápas menej. "Museli sme presvedčiť našich hráčov, že môžu prísť do Neapola a dosiahnuť tu dobrý výsledok. Ak si pozriete uplynulé výsledky Neapola v domácom prostredí, uvedomíte si, aké náročné je pomýšľať tu na víťazstvo. SSC získa v tejto sezóne titul, to je isté. Tréner Spalletti odviedol skvelú prácu, je fenomenálny," zložil poklonu súperovmu trénerovi kouč Lazia Maurizio Sarri.