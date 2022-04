Neapol prehral s Fiorentinou 2:3 a nevyužil šancu na post lídra

Serie A - 32. kolo:



SSC Neapol - ACF Fiorentina 2:3 (0:1)



Góly: 58. Mertens, 84. Osimhen - 29. Gonzalez, 66. Ikone, 72. Cabral



/S. Lobotka (Neapol) hral do 80. min/







Sassuolo Calcio - Atalanta Bergamo 2:1 (1:0)



Góly: 24. a 61. Traore - 90.+2 Muriel







FC Benátky - Udinese Calcio 1:2 (0:1)



Góly: 86. Henry - 35. Deulofeu (z 11 m), 90.+3 Becao







FC Janov - Lazio Rím 1:4 (0:2)



Góly: 69. Patric (vlastný) – 45+1., 63. a 76. Immobile, 32. Marušič

Rím 9. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol stratili v nedeľu dôležité body v boji o majstrovský titul v Serii A. Po domácej prehre s Fiorentinou 2:3 v 32. kole nevyužili šancu dostať sa na čelo tabuľky. V nej sú na treťom mieste so stratou jedného bodu na lídra AC Miláno, ktorý hral večer na pôde FC Turín.Neapol prehrával po polčase 0:1 gólom Nicolasa Gonzaleza, ale v 58. minúte vyrovnal Dries Mertens. Potom však Fiorentina dvakrát gólovo udrela vďaka Jonathanovi Ikonemu a Arthurovi Cabralovi. Nádej pre domácich vykresal v 84. minúte Victor Osimhen, ale Fiorentina si výhru už udržala. Hostia sa dostali na 7. miesto v neúplnej tabuľke, na šiesty AS Rím, resp. pozíciu zaručujúcu účasť v pohárovej Európe v budúcej sezóne strácajú bod. Slovenský stredopoliar SSC Stanislav Lobotka hral do 80. minúty.Futbalisti Lazia Rím zvíťazili na ihrisku FC Janov 4:1. Hetrikom sa blysol útočník Rimanov Ciro Immobile, ktorý dal v lige v tejto sezóne už 24 gólov a vedie poradie strelcov. Lazio sa v tabuľke dostalo na piatu pozíciu, na štvrtý Juventus Turín stráca 7 bodov. Janov je predposledný.