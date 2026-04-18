Neapol prehral s Laziom 0:2, Inter je bližšie k titulu
Autor TASR
Rím 18. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol prehrali v sobotňajšom zápase 33. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 0:2. Pre „partenopei“ išlo o prvú ligovú prehru na domácom trávniku v prebiehajúcej sezóne. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka videl v prvom polčase žltú kartu a v 63. minúte striedal. Tri body pre hostí zariadili Matteo Cancellieri a Toma Bašič.
Nulový bodový zisk pre tím spod Vezuvu znamená, že Inter Miláno má opäť bližšie k majstrovskému titulu. Päť kôl pred koncom súťaže má na čele náskok 12 bodov pred Neapolčanmi.
Parma zvíťazila na pôde Udinese Calcio 1:0. O triumfe hostí rozhodol v úvode druhého polčasu striedajúci Francúz Nesta Elphege. Parma sa v priebežnej tabuľke posunula na 13. miesto, Udinese zostáva na 11. priečke
Serie A - 33. kolo:
SSC Neapol - Lazio Rím 0:2 (0:1)
Góly: 6. Cancellieri, 57. Bašič
/S. Lobotka (Neapol) hral do 63. minúty a videl žltú kartu/
Udinese Calcio - Parma Calcio 0:1 (0:0)
Gôl: 51. Elphege
