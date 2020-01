Neapol pripravil Juventusu druhú prehru, Lobotka debutoval v Serii A

Neapol 27. januára (TASR) - Návrat Maurizia Sarriho na štadión San Paolo mal pre trénera futbalistov Juventusu Turín trpkú príchuť. Jeho terajší zverenci totiž prehrali v šlágri 21. kola Serie A na pôde SSC Neapol 1:2. Debut v najvyššej talianskej súťaži absolvoval slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý nastúpil v drese Neapola v 69. minúte za stavu 1:0 pre domácich.



"Partenopei" uštedrili Juventusu druhú prehru v tejto sezóne. Po góloch Piotra Zielinského a Lorenza Insigneho viedli 2:0. Úradujúci majster v nadstavenom čase už iba skorigoval zásluhou Cristiana Ronalda, ktorý strelil v uplynulých deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach 13 gólov. Juventus je napriek zaváhaniu pod Vezuvom na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Interom Miláno, ktorý doma remizoval s Cagliari 1:1.



Neapol sa rehabilitoval za domácu prehru s Fiorentinou, po ktorej tréner Gennaro Gattuso konštatoval, že mužstvo spadlo na samé dno. "Nie je to iba náš triumf, je to víťazstvo celého Neapola. Naši tifosi si ho zaslúžili. Máme obrovskú radosť, že sme zdolali Juventus a podali vynikajúci výkon. Všetci sme ťahali za jeden koniec povrazu, tímový výkon bol základom úspešného výsledku," pochvaľoval si Insigne.



Sarri uviedol, prehru s Neapolom berie ako každú inú. "Necítim väčšiu bolesť. Vždy budem mať vzťah k hráčom Neapola, ktorých som roky trénoval. Pôsobenie v SSC bude mať v mojej trénerskej kariére vždy špeciálne miesto. Úprimne však poviem, že by som bol radšej, keby sa neapolskí chlapci výsledkovo chytili až v ďalšom kole proti inému súperovi."