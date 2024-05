Neapol prišiel o víťazstvo v Udine v nadstavenom čase

Serie A - 35. kolo:



Udinese Calcio - SSC Neapol 1:1 (0:0)



Góly: 90.+2 Success - 51. Osimhen



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/







US Salernitana – Atalanta Bergamo 1:2 (1:0)



Góly: 18. Tchaouna - 57. Scamacca, 63. Koopmeiners

Salerno 7. mája (TASR) - Futbalisti Neapola v základnej jedenástke so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej Serie A na ihrisku Udinese Calcio 1:1. Tím Francesca Calzonu inkasoval vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase.V lige nevyhral SSC už štvrtýkrát za sebou a patrí mu v neúplnej tabuľke 8. miesto zaručujúce štart v predkole EKL o bod pred Fiorentinou, ktorá však odohrala o zápas menej. Udinese je osemnáste, na záchranu stráca dva body.Salernitana prehrala doma s Atalantou Bergamo 1:2. "Modro-čierni" si pripísali tretí triumf za sebou a patrí im so 60 bodmi 5. miesto v tabuľke, ktoré zaručuje postup do Ligy majstrov. Rovnaký počet bodov má aj šiesty AS Rím, odohral však o zápas viac. Na súpiske už s istotou zostupujúceho domáceho tímu chýbal pre zranenie slovenský obranca Norbert Gyömbér.