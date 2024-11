Neapol prvýkrát prehral doma, Atalanta po výhre nemyslí na titul

Rím 4. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol utrpeli prvú domácu prehru a druhú celkovo v novej sezóne. V nedeľňajšom zápase nestačili na Atalantu Bergamo, ktorá triumfovala 3:0 a náskok "Partenopei" na čele Serie A sa scvrkol už len na jeden bod pred druhým Interom Miláno. Hostia sa vďaka piatemu ligovému triumfu v sérii vyšvihli na tretiu priečku a na lídrov strácajú len tri body.



Hrdinom Atalanty bol nigérijský útočník Ademola Lookman, ktorý dal v prvom polčase dva góly a položil základ víťazstva. To spečatil v nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Mateo Retegui, ktorý je s jedenástimi presnými zásahmi najlepší strelec súťaže. Tréner Bergama Gian Piero Gasperini bol spokojný s výkonom svojho tímu, no po jasnom víťazstve nad lídrom Serie A nechcel hovoriť o možnosti zabojovať o "scudetto". "Stále nás čaká ešte 27 zápasov, no ak vidíte, že Atalanta už vyhrala titul, rešpektujem váš názor," odpovedal novinárom. "Každopádne, každý zápas je iný a neviem, či sa nám vždy podarí mať takú silnú štruktúru. Ak sa nám podarí trochu rozšíriť tím o ďalších hráčov, posunieme sa ďalej, ale uvidíme."



Šesťdesiatšesťročný tréner verí, že keď do tímu poriadne zapadnú noví hráči, tak sa jeho hra ešte posunie. "Naše jadro je veľmi silné, pretože vlani sme triumfovali v Európskej lige, zabezpečili sme si Ligu majstrov a hráme každé tri dni. Prišli sme o Teuna Koopmeinersa, ktorý odišiel do Juventusu, ale dotiahli sme viacero hráčov. Mateo Retegui sa adaptoval najrýchlejšie. To, ako dobre dokážeme integrovať týchto nových hráčov, určí našu konkurencieschopnosť," povedal Gasperini, ktorého podporil aj vicekapitán Marten de Roon. "Náš tím dosiahol skvelý výsledok, ukázali sme, že patríme na vysokú úroveň. No zatiaľ nemyslíme na titul a musíme zostať pokorní," povedal pre DAZN.



Trénera domácich Antonia Conteho jasná prehra príliš nemrzela a po zápase priznal, že hostia boli lepší. "Nemali by sme sa hanbiť za túto prehru, hrajú spolu už dlho a majú lepšiu štruktúru ako my," stroho zhodnotil. Pre Neapol to bola prvá domáca prehra v sezóne a druhá celkovo. Po 11. kola má na konte 25 bodov, o jeden viac ako druhý Inter Miláno. Ten v nedeľu zvíťazil vo vyrovnanom domácom zápase s množstvom šancí na oboch stranách nad Benátkami tesne 1:0. V závere mohol prísť o body. Gól hosťujúceho Marina Šverka zo siedmej minúty nadstaveného času však neplatil po zásahu VAR, keďže sa chorvátsky futbalista pri hlavičke dotkol lopty aj rukou.



Hrdinom domácich tak bol Lautaro Martinez, ktorého hlavička zo 65. minúty znamenala tri body. Pre kapitána Interu to bol prvý ligový gól na domácej pôde za uplynulých osem mesiacov. "Už bolo naozaj na čase!" povedal Martinez, ktorý kritizoval, že v druhom polčase bolo príliš veľa nadstavených minút. "V prvom polčase nula, ale po prestávke až sedem. Myslím si, že futbal sa musí posunúť dopredu a to nerobíme. Samozrejme, je naša vina, že sme nerozhodli už skôr. V tom sa musíme zlepšiť," dodal.