Neapol remizoval bez gólov s Comom, Conte: Obe mužstvá hrali odvážne
Autor TASR
Rím 2. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol nepridali tretie víťazstvo po sebe, keď s Comom na domácej pôde len remizovali 0:0 v sobotnom stretnutí 10. kola talianskej Serie A. Tréner Neapolu Antonio Conte napriek výsledku hovoril o atraktívnom zápase, zatiaľ čo jeho náprotivok Cesc Fabregas povedal, že taký výkon si pýta víťazstvo.
Na bezgólovom výsledku mala výrazný podiel situácia z 26. minúty. Vanja Milinkovič-Savič najprv fauloval v šestnástke Alvara Moratu, ale následne penaltu 33-ročného španielskeho útočníka zneškodnil. Srbský brankár domácich chytil pokutový kop v druhom zápase po sebe. „Partenopei“ môže tešiť aspoň návrat slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý prišiel na ihrisko z lavičky v 87. minúte. Predošlé štyri zápasy Neapola vynechal pre svalové zranenie.
„Bol to veľmi vyrovnaný zápas a dobrý na sledovanie, pretože sa hral s určitým nábojom. Vysoko sme ich napádali a oni robili to isté nám. Duel pripomínal európske zápasy, kde ani jeden tím nezostal zatvorený na vlastnej polovici a nečakal na protiútok. Obe mužstvá hrali odvážne,“ citovala agentúra AFP trénera Neapolu Conteho. Jeho tím má na čele priebežnej tabuľky náskok jediného bodu na AS Rím, ktorý čaká v nedeľu šláger na pôde AC Miláno.
Como ťahá v talianskej najvyššej súťaži sériu ôsmich zápasov bez prehry, z ktorých však až v piatich prípadoch remizovalo. V priebežnej tabuľke je šieste a na lídra stráca päť bodov. „Som spokojný len do určitej miery. Keď hráte tak dobre, musíte zvíťaziť. Ale urobili sme ďalší krok vpred, hrali sme proti majstrom a naozaj silnému tímu,“ povedal tréner hostí Fabregas.
V sobotu mohol byť spokojnejší taliansky kormidelník Luciano Spalletti. V prvom zápase v pozícii hlavného trénera Juventusu Turín sa radoval z víťazstva 2:1 na pôde Cremonese. Skóre otvoril už v 2. minúte Filip Kostič, v 68. minúte zdvojnásobil vedenie hostí Andrea Cambiaso a v 83. minúte skorigoval výsledok anglický kanonier Jamie Vardy.
„Počas veľkej časti prvého polčasu sme hrali dobre. Potom sme ale začali strácať, a rovnako to bolo aj na začiatku druhého polčasu. Máme na čom pracovať, musíme sa zlepšiť, a to rýchlo. Máme potenciál a verím v schopnosti hráčov, ale tlak hrania za Juventus ich môže zaťažiť. Niektorí sa s tým trápia, ale s tým vieme pracovať,“ vyjadril sa pre Sky Sport nový tréner „Bianconeri“ Spalletti.
„Stará dáma“ sa posunula v priebežnej tabuľke Serie A na piate miesto o bod pred Como. Má na konte 18 bodov, rovnako ako milánske kluby na tretej a štvrtej priečke, ktoré ale odohrali o zápas menej.
