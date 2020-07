Neapol remizoval s AC Miláno v 32. kole talianskej ligy

Serie A - 32. kolo:

FC Janov – Spal Ferrara 2:0 (1:0)

Góly: 24. Pandev, 54. Schöne



Cagliari Calcio – US Lecce 0:0



ACF Fiorentina – Hellas Verona 1:1 (0:1)

Góly: 90.+6 Cutrone - 18. Faraoni



Parma Calcio – FC Bologna 2:2 (0:2)

Góly: 90.+3 Kurtič, 90.+5 Inglese - 3. Danilo, 16. Soriano

/J. Kucka za domácich do 59. min/



Udinese Calcio – Sampdoria Janov 1:3 (1:1)

Góly: 39. Lasagna – 45.+1 Quagliarella, 84. Bonazzoli, 90.+3 Gabbiadini



SSC Neapol - AC Miláno 2:2 (1:1)

Góly: 34. Di Lorenzo, 60. Mertens - 20. Hernandez, 73. Kessie (z 11 m). ČK: 87. Saelemaekers (Miláno) po 2. ŽK

/S. Lobotka za domácich do 65. min/

Rím 12. júla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol remizovali v nedeľnom domácom stretnutí 32. kola najvyššej talianskej súťaže s AC Miláno 2:2. V tabuľke sa udržali na šiestej pozícii o dva body práve pred svojím súperom. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka hral za domácich do 65. minúty.Tabuľkoví susedia sa stretli po dvoch predchádzajúcich víťazstvách. Do vedenia sa dostali hostia zásluhou Thea Hernandeza, Neapolčania otočili vývoj na svoju stranu gólmi Giovanniho De Lorenza a Driesa Mertensa. Konečnú podobu výsledku dal hosťujúci Franck Kessie, ktorý v 73. minúte premenil jedenástku. Milánčania vybojovali remízu, aj keď v závere dohrávali bez vylúčeného Alexisa Saelemaekersa, striedajúci hráč videl v krátkom slede dve žlté karty za fauly.Parma odvrátila piatu prehru za sebou dvoma gólmi v nadstavenom čase. Na svojom štadióne remizovala s Bolognou 2:2 a v tabuľke jej patrí 12. priečka. Slovenský reprezentant Juraj Kucka odišiel z ihriska v 59. minúte za nepriaznivého stavu 0:2.Bologna dala oba góly už v úvode zápasu. V 3. minúte sa presadil hlavou po rohovom kope Danilo a po štvrťhodine hry zvýšil náskok hostí Roberto Soriano strelou spoza šestnástky k pravej žrdi. V nadstavenom čase aspoň bod pre domácich zachránili presnými zásahmi Jasmin Kurtič v 93. a Roberto Inglese v 95. minúte. Parma pred zápasom oznámila, že kompletný káder i všetci členovia realizačného tímu už mali negatívne testy na koronavírus. V sobotu hlásila jedného nakazeného zamestnanca.FC Janov vyhral prvýkrát od reštartu Serie A, keď doma zdolal Spal 2:0. Získal tak dôležité body v boji o záchranu v najvyššej súťaži. Janov prerušil sériu piatich zápasov bez výhry, o čo sa gólmi postarali Goran Pandev a Lasse Schöne. Iago Falque navyše v prvom polčase za stavu 1:0 nepremenil penaltu. Janov sa dostal priebežne mimo zostupovú zónu na 17. priečku o bod pred Lecce. Spal je posledný s mizivou šancou na záchranu.