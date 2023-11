Neapol remizoval s Unionom, Sociedad zvíťazil nad Benficou

Futbalisti Realu Sociedad sa tešia z výhry 3:1 v zápase D-skupiny Ligy majstrov Real Sociedad - Benfica Lisabon v San Sebastiáne v stredu 8. novembra 2023. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy majstrov:



C-skupina:



SSC Neapol - Union Berlín 1:1 (1:0)



Góly: 39. Politano - 52. Fofana



/S. Lobotka hral za Neapol do 77. minúty/







D-skupina:



Real Sociedad - Benfica Lisabon 3:1 (3:0)



Góly: 6. Merino, 11. Oyarzabal, 21. Barrenetxea - 49. Silva











Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti Neapola len remizovali v stredajšom zápase základnej C-skupiny Ligy majstrov s Unionom Berlín 1:1. Slovenský stredopoliar v drese SSC Stanislav Lobotka hral do 77. minúty. Real Sociedad zvíťazil v stretnutí D-skupiny nad Benficou Lisabon 3:1 a výrazne sa priblížil k účasti v osemfinále.Úradujúci taliansky majster sa po polhodine tešil z úvodného presného zásahu vďaka Frankovi Anguissovi. Situáciu však ešte preveroval VAR a pred gólom odhalil faul Giovanniho di Lorenza na Jeromea Roussillona. O desať minút neskôr už gól SSC platil. Center Maria Ruia nadvihol Josip Juranovič a lopta sa od Mattea Politana dostala do bránky hostí. Union vyrovnal krátko po prestávke. Dvojica hosťujúcich hráčov sa dostala do kontry proti poslednému Lobotkovi, ktorý nezabránil gólu Davida Fofanu. Slovenského stredopoliara v 75. minúte fauloval Lucas Tousart a pre problém s pravou rukou nemohol pokračovať v hre. Domáci sa napriek územnej prevahe už nedostali do šance a patrí im so siedmimi bodmi druhé miesto v tabuľke. Nemecký tím získal prvý bod a ukončil 12-zápasovú sériu prehier vo všetkých súťažiach.Real Sociedad rozhodol o svojom triumfe už počas prvého polčasu, keď viedol 3:0. Postupne sa presadili Mikel Merino, Mikel Oyarzabal a Ander Barrenetxea. Španielsky tím strelil ešte jeden gól, ale pre hru rukou neplatil. Domáci mali v úvodnej 45-minútovke ešte šancu zvýšiť náskok z penalty, ale Brais Mendez trafil len do žrde. Benfice sa v druhom polčase podarilo skorigovať na 1:3 vďaka presnému zásahu Rafu Silvu.