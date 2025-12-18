Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Šport

Neapol s Lobotkom postúpil do finále superpohára, AC Miláno zdolal 2:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Duel sa hral na štadióne King Saud University v Rijáde, v piatok je na rovnakom mieste na programe druhé semifinále medzi Bolognou a Interom Miláno.

Autor TASR
Rijád 18. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol postúpili do finále Talianskeho superpohára po víťazstve nad AC Miláno 2:0. V drese Neapola odohral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka celý zápas. Duel sa hral na štadióne King Saud University v Rijáde, v piatok je na rovnakom mieste na programe druhé semifinále medzi Bolognou a Interom Miláno.



výsledok:

SSC Neapol - AC Miláno 2:0 (1:0)

Góly: 39. Neres, 64. Hojlund

/S. Lobotka odohral za Neapol celý zápas/
.

