Neapol s Lobotkom prehral na ihrisku Udinese 0:1

.
Na archívnej snímke hráč Stanislav Lobotka. Foto: TASR- Lukáš Grinaj

Na ňom sa drží AC Miláno, i keď len remizovalo v domácom dueli so Sassuolom 2:2.

Autor TASR
Miláno 14. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol prehrali v zápase 15. kola talianskej Serie A na pôde Udinese 0:1. V zostave hostí hral do 61. minúty slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Neapol utrpel štvrtú prehru v sezóne a po víkende už nebude na čele tabuľky.

Na ňom sa drží AC Miláno, i keď len remizovalo v domácom dueli so Sassuolom 2:2. Po tom, čo hostia otvorili skóre, sa dvakrát presadil domáci obranca Davide Bartesaghi. Ani to však nestačilo „rossoneri“ na tri body, keďže na 2:2 vyrovnal v 77. minúte Francúz Armand Lauriente.

V Udine mali hostia častejšie loptu na kopačkách, ale čistejšie šance mali domáci. Dvakrát im dokonca arbitri neuznali gól, raz pre ofsajd a raz pre faul. Potom však v 73. minúte napriahol spoza šestnástky Jurgen Ekkelenkamp a vymietol pravý horný roh brány. Lobotka nastúpil po dvojzápasovej pauze vynútenej pre svalové zranenie.

Druhé víťazstvo v ročníku zaznamenala Verona, na ihrisku Fiorentiny zvíťazila 2:1.



Serie A - 15. kolo:

Udinese Calcio - SSC Neapol 1:0 (0:0)

Gól: 73. Ekkelenkamp

/S. Lobotka (Neapol) do 61. min/



ACF Fiorentina - Hellas Verona 1:2 (0:1)

Góly: 69. Nunez (vlastný) - 42. a 90.+3 Orban



AC Miláno - Sassuolo Calcio 2:2 (1:1)

Góly: 34. a 47. Bartesaghi - 13. Kone, 77. Lauriente
.

