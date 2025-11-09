< sekcia Šport
Neapol s Lobotkom prehral v Bologni 0:2 a prišiel o prvé miesto
Neapolčania, v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, nevyhrali v treťom zápase za sebou vo všetkých súťažiach.
Autor TASR
Rím 9. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol prišli o vedúcu pozíciu v talianskej Serii A. V nedeľňajšom stretnutí 11. kola prehrali na ihrisku Bologne 0:2 a klesli na druhú priečku tabuľky o skóre za AC Miláno. Neapolčania, v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, nevyhrali v treťom zápase za sebou vo všetkých súťažiach.
Bologna bola v zápase aktívnejšia a svoju prevahu ukázala najmä v druhom polčase, v ktorom strelila oba góly, pričom súpera pustila iba k jedinej strele, aj to mimo troch žrdí. Domáci išli do vedenia päť minút po prestávke, keď Nicolol Cambiaghi prihral z ľavej strany na päťku Thijsovi Dallingovi, ktorý dokázal cez súperovho obrancu nasmerovať loptu do siete. O štvrťhodinu neskôr vyšla Bologni akcia z pravej strany, na center Emila Holma si nabehol Jhon Lucumi a hlavou pridal poistku. Domáci sa vďaka triumfu posunuli na piate miesto a na vedúce AC i druhý Neapol strácajú len bod. Lobotka odohral celý zápas.
Hráči Atalanty Bergamo prehrali doma so Sassuolom rozdielom triedy 0:3. Dva góly strelil kapitán hostí Domenico Berardi, jeden pridal Andrea Pinamonti. Atalanta čaká na triumf v najvyššej súťaži už sedem zápasov (0-5-2) a v tabuľke figuruje až na 13. mieste. Hostia sa vďaka výhre posunuli na ôsmu priečku. Posledná Fiorentina uhrala remízu na pôde osemnásteho Janova 2:2.
Serie A - 11. kolo:
FC Bologna - SSC Neapol 2:0 (0:0)
Góly: 50. Dallinga, 66. Lucumi
/S. Lobotka za hostí celý zápas/
FC Janov - AC Fiorentina 2:2 (1:1)
Góly: 15. Östigard, 60. Colombo - 20. Gudmundsson (z 11 m), 57. Piccoli
Atalanta Bergamo - US Sassuolo 0:3 (0:1)
Góly: 29. a 66. Berardi (prvý z 11 m), 47. Pinamonti
