Neapol s Lobotkom prehrával po prvom polčase v Barcelone 1:2

odvety osemfinále LM - po 1. polčase:



Arsenal Londýn - FC Porto 1:0



Gól: 41. Trossard



Rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Saliba (Ars.)



Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Ödegaard, Rice, Jorginho - Saka, Havertz, Trossard



Porto: Costa - Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell - Nico, Varela - Conceicao, Pepe, Galeno - Evanilson







FC Barcelona - SSC Neapol 2:1



Góly: 15. Lopez, 17. Cancelo - 30. Brahmani



Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Christensen, Yamal - Juan Jesus



FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Lopez, Christensen, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha



SSC Neapol: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui - Anguissa, Lobotka, Traore - Politano, Oshimen, Kvaratskhelia

Bratislava 12. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrávali po prvom polčase osemfinálovej odvety Ligy majstrov na ihrisku FC Barcelona 1:2 V úvodnom stretnutí sa v premiére Francesca Calzonu na lavičke Neapola zrodila remíza 1:1. V zápase medzi Arsenalom a FC Porto viedol domáci tím 1:0 po góle Leandro Trossard zo 41. minúty. Londýnsky tím vďaka tomu vyrovnal stav dvojzápasu na 1:1, keďže prvý duel sa skončil víťazstvom Porta 1:0.Barcelona strelila dva rýchle góly v rozmedzí od 15. do 17. minúty. Skóre otvoril Lopez, ktorý vyťažil z preniku Raphinhu po ľavej strane a následnej spätnej prihrávky. Na jeho strelu do protipohybu nedokázal brankár Meret zareagovať. Barcelone krátko na to vyšiel ďalší protiútok, po ktorom Raphinha obstrelil Mereta, trafil ľavú žrď, no od nej sa lopta odrazila pred nepokrytého obrancu Cancela - 2:0. Neapol znížil po polhodine hry, keď napodobnil akciu Barcelony z úvodného gólu. Politano prízemnou prihrávkou z pravej strany našiel voľného Rrahmaniho, ktorý strelou bez prípravy prekonal ter Stegena.