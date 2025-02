Neapol s Lobotkom remizoval tretíkrát za sebou, vyrovnal Dia

Lazio Rím - SSC Neapol 2:2 (1:1)



Góly: 6. Isaksen, 87. Dia - 13. Raspadori, 64. Marušič (vl.)



/S. Lobotka (Neapol) odohral v drese hostí celý duel/

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 0:0



/A. Obert (Cagliari) celý zápas na lavičke náhradníkov/

Rím 15. februára (TASR) - Futbalisti Neapola remizovali v 25. kole Serie A s rímskym Laziom 2:2. V drese hostí odohral celé stretnutie slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka. Hráči spod Vezuvu síce ostávajú na čele tabuľky, no pred druhým Interom, ktorý má zápas k dobru, majú už iba dvojbodový náskok.Brankár domácich Ivan Provedel mal v prvom polčase podiel na oboch góloch. Najprv v 6. minúte dlhou rozohrávkou donútil ustupujúcu obranu Neapola ku chybe. Zaváhanie využil Gustav Isaksen a naviedol si loptu na os ihriska, kde spoza šestnástky výstavnou strelou prekonal brankára SSC. O sedem minút neskôr bol však aj pri góle hostí. So snahou rozohrať ďalšiu rýchlu akciu Rimanov posielal dlhú prihrávku cez stred ihriska. Jeho pokus zachytil Scott McTominay, ten ju posunul Giacomovi Raspadorimu a Talian po rýchlej kombinácii s Lukakuom vyrovnal na 1:1. Po zmene strán pridali tímy opäť po jednom góle. V 64. minúte si najprv domáci obranca Adam Marušič dal kuriózny vlastný gól po skrumáži v obrane a v závere vyrovnal na 2:2 presnou strelou do spodnej časti brány Boulaye Dia.Hráči Atalanty Bergamo nedokázali prekonať brankára Cagliari a remizovali 0:0. Slovenský obranca Adam Obert sledoval zápas z lavičky hostí a do zápasu nezasiahol.Kormidelník domácich Gian Piero Gasperini výrazne šetril svojich najdôležitejších hráčov. V základnej zostave chýbali Charles De Ketelaere, Martin De Roon či Brazílčan Ederson. Všetci síce potom do zápasu zasiahli, no už nedokázali zlomiť obranu Cagliari. Atalanta zvíťazila na domácej pôde naposledy v druhej polovici decembra proti Empoli (3:2), odvtedy si pripísala v lige tri remízy a jednu prehru.