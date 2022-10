Neapol s Lobotkom triumfoval na pôde Cremonese, zostal na čele

US Cremonese - SSC Neapol 1:4 (0:1)



Góly: 47. Dessers – 26. Politano (z 11 m), 76. Simeone, 90.+3 Lozano, 90.+5 Oliveira



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

AC Monza - Spezia Calcio 2:0 (1:0)



Góly: 32. Augusto, 63. Mari



/D. Strelec (Spezia) sedel na lavičke náhradníkov/

US Salernitana - Hellas Verona 2:1 (1:0)



Góly: 19. Piatek, 90.+4 Dia – 56. Depaoli, ČK: 90.+7 Radovanovič – 90.+7 Ceccherini



/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 90. min./

Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 2:2 (0:1)



Góly: 67. Deulofeu, 78. N. Perez – 36. Lookman, 56. Muriel (z 11 m)

FC Turín - FC Empoli 1:1 (0:0)



Góly: 90. Lukič – 49. Destro

Rím 9. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v nedeľnom dueli talianskej Serie A na ihrisku US Cremonese 4:1 a aj po 9. kole zostávajú na čele tabuľky. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese hostí celý zápas.Neapol má na čele tabuľky dvojbodový náskok pred Atalantou, ktorá remizovala na ihrisku Udinese Calcio 2:2. Hostia vyhrávali už o dva góly, no svoj náskok stratili.Nováčik z Monzy uspel proti Spezii 2:0. Slovenský útočník Dávid Strelec nenastúpil za hostí a sedel na lavičke náhradníkov. Hráči Salernitany vyhrali nad Hellas Verona 2:1, slovenský obranca Norbert Gyömbér odohral za domácich 90 minút.FC Turín zabodoval po sérii troch prehier, keď remizoval s FC Empoli 1:1. Hostia síce viedli od 49. minúty, no Saša Lukič vyrovnal na konci druhého polčasu. Turín figuruje v tabuľke na 10. mieste, Empoli je priebežne štrnáste.