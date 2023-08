Neapol s Lobotkom vykročil za obhajobou titulu

Rím 20. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol úspešne vykročili za obhajobou majstrovského titulu v talianskej Serie A. "Partenopei" v zostave aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili na pôde nováčika z Frosinone 3:1. Autorom dvoch gólov vrátane rozhodujúceho bol najlepší kanonier uplynulého ročníka Serie A Victor Osimhen. Rovnaký zápis predviedol aj Argentínčan Lautaro Martinez, ktorý režíroval víťazstvo Interu Miláno nad Monzou (2:0).



Neapolčania v základe aj s Lobotkom nezačali stretnutie ideálne, keď v 7. minúte spadol v pokutovom území domáci útočník Jaime Baez Stabile a hlavný rozhodca Matteo Marcenaro ukázal na biely bod. Loptu si postavil Maročan Abdou Harroui, ktorý poslal Frosinone do vedenia. Favorit zápasu však nespanikáril a ešte do prestávky otočil nepriaznivý stav. V 24. minúte sa z hranice šestnástky presadil volejom Matteo Politano. V závere prvého dejstva v 42. minúte skóroval prvýkrát v novej sezóne Osimhen. Nigérijský útočník v 79. minúte spečatil na konečných 3:1 pre Neapol. "Bolo dôležité začať výhrou. Súper nám však dal veľmi zabrať," citovala 24-ročného zakončovateľa agentúra AFP. Lobotka hral do 90. minúty a v prvom polčase videl žltú kartu.



Osimhen na seba pritiahol záujem klubov, no napriek lukratívnym ponukám zo zahraničia rokuje o predĺžení zmluvy pod Vezuvom: "Prezident je tu šéf. Stále rokujeme, uvidíme na konci prestupového obdobia, čo sa stane. Zatiaľ som však hráčom Neapola, čo je najdôležitejšie. Za tím dám srdce aj dušu."



Víťazne do novej sezóny vstúpil aj finalista uplynulého ročníka Ligy majstrov Inter Miláno. Triumf "nerazzurri" v lombardskom derby nad Monzou dvoma gólmi režíroval argentínsky útočník Lautaro Martinez. Druhý najlepší strelec minulej sezóny sa presadil najskôr v 8. minúte a tri body pre Inter poistil v 76. minúte. Inter vyslal v zápase spolu 15 pokusov, no priestor brány zasiahli iba tri strely. "Potrebovali sme dobre vstúpiť do sezóny, čo sa nám podarilo. Vykročili sme správnou nohou. Máme dobrý tím a priviedli sme dobrých hráčov. Všetci sme boli pripravení vrátane nových chlapcov," uviedol strelec dvoch gólov. Ligový debut na San Sire absolvovalo viacero hráčov, brankár Yann Sommer, obrancovia Carlos Augusto a Juan Cuadrado, stredopoliar Davide Frattesi, ako aj útočníci Marcus Thuram s Markom Arnautovičom. Posledný menovaný v Interi pôsobil v sezóne 2009/10 a pri svojom návrate po viac ako trinástich rokoch si pripísal jednu asistenciu.