Neapol s Lobotkom zdolal Fiorentinu

Hráč Neapolu Antonio Vergara (vpravo) s loptou, v pozadí vpravo Slovák Stanislav Lobotka v zápase talianskej ligy Serie A SSC Neapol - AC Fiorentina v Neapole 31. januára 2026. Foto: FOTO TASR/ANSA

V ďalšom stretnutí hráči Sassuola uspeli na ihrisku poslednej Pisy 3:1 a pripísali si druhé víťazstvo za sebou.

Autor TASR
Rím 31. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v sobotňajšom zápase 23. kola talianskej Serie A nad Fiorentinou 2:1 a posunuli sa v tabuľke priebežne na tretie miesto pred AS Rím. Na AC Miláno strácajú bod, na lídra Inter šesť.

Obhajca titulu si vďaka gólom Antonia Vergaru a Miguela Gutierreza vytvoril dvojgólový náskok, hostia dokázali v 57. minúte už len skorigovať zásluhou Manora Solomona. SSC si tak napravil chuť po prehrách v lige s Juventusom (0:3) a v Lige majstrov s Chelsea (2:3). Fiorentina prehrala druhý duel za sebou a zostala na 18. mieste. Lobotka odohral za „Partenopei“ celý zápas.

V ďalšom stretnutí hráči Sassuola uspeli na ihrisku poslednej Pisy 3:1 a pripísali si druhé víťazstvo za sebou. V tabuľke zostali na 11. priečke.

Serie A - 23. kolo:

SC Pisa - Sassuolo Calcio 1:3 (0:2)

Góly: 51. Aebischer - 25. Berardi, 45.+1 Caracciolo (vl.), 58. Koné


SSC Neapol - AC Fiorentina 2:1 (1:0)

Góly: 11. Vergara, 49. Gutierrez - 57. Solomon

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
