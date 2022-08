Neapol s Lobotkom zdolal Monzu a je na čele tabuľky Serie A

Serie A - 2. kolo:



SSC Neapol - AC Monza 4:0 (2:0)



Goly: 35. a 62. Kvaratšelija, 45.+2 Osimhen, 90.+3 Kim Min-Jae



/S. Lobotka (Neapol) hral do 78. min/

Empoli Calcio - ACF Fiorentina 0:0



ČK: 67. Luperto (Empoli)

Rím 21. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v 2. kole talianskej Serie A nad Monzou 4:0. So šiestimi bodmi sú na čele tabuľky o skóre pred Interom Miláno. Lobotka v 62. minúte prihral na tretí gól Gruzíncovi Kvičovi Kvaratšelijovi, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase.