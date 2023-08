Neapol s Lobotkom zdolal Sassuolo, Lazio nestačilo na FC Janov

Serie A - 2. kolo:



AC Fiorentina - US Lecce 2:2 (2:0)



Góly: 3. Gonzalez, 25. Duncan - 49. Rafia, 76. Krstovič







Juventus Turín - FC Bologna 1:1 (0:1)



Góly: 80. Vlahovič - 24. Ferguson







Lazio Rím - FC Janov 0:1 (0:1)



Gól: 16. Retegui







SSC Neapol - US Sassuolo Calcio 2:0 (1:0)



Góly: 16. Osimhen (z 11 m), 64. Di Lorenzo, ČK: 51. Lopez (Sassuolo)



/S. Lobotka (Neapol) hral do 85. min/

Rím 27. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolali v 2. kole Serie A doma Sassuolo 2:0. Úradujúceho majstra poslal v 16. minúte do vedenia z jedenástky kanonier Victor Osimhen, triumf poistil po hodine hry kapitán Giovanni Di Lorenzo. Štyri minúty predtým nepremenil pokutový kop domáci útočník Giacomo Raspadori.Hostia dohrávali s 10 hráčmi, v 51. minúte dostal červenú kartu za nešportové správanie sa Maxime Lopez. Neapol tak bodoval naplno aj v druhom zápase sezóny, so 6 bodmi figuruje na 2. mieste tabuľky o skóre za lídrom AC Miláno. Sassuolo ešte nedalo gól a je bez bodu na poslednej 20. priečke. Nedarí sa ani Laziu Rím, ktoré podľahlo FC Janov 0:1 a takisto čaká v novom ligovom ročníku na prvý bod.V ďalšom zápase hráči US Lecce remizovali na ihrisku AC Fiorentina 2:2. Úspešný debut v najvyššej talianskej súťaži absolvoval v drese hostí Nikola Krstovič. Čiernohorský útočník, ktorý donedávna pôsobil v Dunajskej Strede, prišiel na ihrisko v 72. minúte a po štyroch minútach gólom uzavrel skóre na konečných 2:2.